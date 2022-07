Strafalcioni alla Maturità: da D’Annunzio estetista al Duce comunista. La Segre? Deportata perché “di colore” (Di venerdì 8 luglio 2022) Puntuale come ogni nuova annata degli esami di Maturità, si rinnova il rito involontario degli Strafalcioni. E l’antologia delle scempiaggini che asseverano – al di là di ogni ragionevole dubbio – una inquietante mancanza di conoscenza in materia di cultura generale e attualità, incrementa le sue pagine con gli ultimi scivoloni. Le ultime comiche gaffe degli studenti che inciampano su domande inerenti le istituzioni e i suoi protagonisti. Dunque, anche i ragazzi alle prese quest’anno con l’Esame di Stato che chiude il ciclo del liceo, non si sono fatti cogliere impreparati in quanto a castronerie: e sul web rimbalzano le risposte più esilaranti e creativi improvvisate al banco di prova… Strafalcioni alla Maturità: ecco il florilegio delle ultime castronerie «Mattarella? Mai sentito nominare». Parola di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Puntuale come ogni nuova annata degli esami di, si rinnova il rito involontario degli. E l’antologia delle scempiaggini che asseverano – al di là di ogni ragionevole dubbio – una inquietante mancanza di conoscenza in materia di cultura generale e attualità, incrementa le sue pagine con gli ultimi scivoloni. Le ultime comiche gaffe degli studenti che inciampano su domande inerenti le istituzioni e i suoi protagonisti. Dunque, anche i ragazzi alle prese quest’anno con l’Esame di Stato che chiude il ciclo del liceo, non si sono fatti cogliere impreparati in quanto a castronerie: e sul web rimbalzano le risposte più esilaranti e creativi improvvisate al banco di prova…: ecco il florilegio delle ultime castronerie «Mattarella? Mai sentito nominare». Parola di ...

