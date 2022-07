Strade provinciali, Regione aggiudica accordo quadro per manutenzione: 7 milioni per Siracusa (Di venerdì 8 luglio 2022) Siracusa - Il Dipartimento regionale tecnico ha concluso le operazioni di gara dell' accordo quadro triennale da 63 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle Strade provinciali della ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di venerdì 8 luglio 2022)- Il Dipartimento regionale tecnico ha concluso le operazioni di gara dell'triennale da 63di euro per lastraordinaria delledella ...

Pubblicità

palermo24h : Strade provinciali, aggiudicato accordo quadro da 63 milioni. Falcone, «Ci prendiamo cura della viabilità interna» - LiveSicilia : Viabilità in Sicilia, arrivano 63 milioni per le strade provinciali - LaGazzettaSR : Strade provinciali, Regione aggiudica accordo quadro per manutenzione: 7 milioni per Siracusa… - palermo24h : Viabilità in Sicilia. Strade provinciali. Concluso dal Dipartimento regionale tecnico accordo quadro triennale da 6… - ragusaoggi : Strade provinciali in condizioni pietose: dalla Regione, maxi appalto da 63 milioni di euro -