Stefano Bandecchi Alternativa Popolare | sostenere la maternità per incrementare il PIL del Paese

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 8/7/2022 – Un progetto ambizioso, quello comunicato sui canali social da, Coordinatore Nazionale di, che anticipa uno dei punti salienti del programma del partito aderente al PPE: sostegno allaper fermare la crisi demografica. 1000 euro al mese per ogni bambino nato. “Abbiamo particolarmente a cuore il problema della crisi demografica”, così il Coordinatore Nazionale disulla rubrica settimanale lanciata sui social per dialogare con gli italiani. “ Siamo convinti che si possa dare ad ogni donna, ad ogni madre che metterà al mondo un figlio, un grande aiuto per allevarlo. Una donna può e deve riuscire a realizzare la propria vita. Ecco la nostra proposta: lo Stato italiano ...

Tag24

Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare): sostenere la maternità per incrementare il PIL • TAG24