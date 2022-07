Stefania Orlando si prende una pausa dai social e spiega il perchè prima di lasciare tutti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP,si è fatta conoscere anche al pubblico più giovane che non sapeva molto di lei. Una popolarità che ha continuato a durare in questi due anni, e la, ha sempre informatoi suoi follower e non solo, via, di quello che stava accadendo nella sua vita. E’ diventata molto amata anche su Twitter, anche grazie alle sue battute sempre sagaci. Ma poche ore fa la conduttrice ha comunicato a chi la segue con affetto, che ha deciso dirsi unae per questo, lascerà almeno per un po’ i. La decisione diha messo in allarme molti che la seguono ma la conduttrice ci ha tenuto a precisare che non è successo ...