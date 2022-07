Stati Uniti, Biden firma l’ordine esecutivo per “difendere il diritto all’aborto” (Di venerdì 8 luglio 2022) Washington – Di fronte al crescere del numero degli Stati che stanno vietando o limitando al massimo l’aborto negli Usa, sulla scia della sentenza della Corte Suprema, oggi Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per proteggere l’accesso all’interruzione di gravidanza e ai contraccettivi. Nel rovesciare la sentenza che da oltre 50 anni proteggeva il diritto all’aborto, la maggioranza conservatrice della Corte Suprema “ha preso una decisione terribile, estremista, diretta in una direzione completamente sbagliata, che non è stata basata né sulla Costituzione né sulla storia” ha detto Biden tornando a criticare la Corte Suprema per la sentenza di fine giugno che “non è stato un giudizio costituzionale ma l’esercizio di un potere politico”. La sentenza sull’aborto della ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022) Washington – Di fronte al crescere del numero degliche stanno vietando o limitando al massimo l’aborto negli Usa, sulla scia della sentenza della Corte Suprema, oggi Joehato un ordineper proteggere l’accesso all’interruzione di gravidanza e ai contraccettivi. Nel rovesciare la sentenza che da oltre 50 anni proteggeva il, la maggioranza conservatrice della Corte Suprema “ha preso una decisione terribile, estremista, diretta in una direzione completamente sbagliata, che non è stata basata né sulla Costituzione né sulla storia” ha dettotornando a criticare la Corte Suprema per la sentenza di fine giugno che “non è stato un giudizio costituzionale ma l’esercizio di un potere politico”. La sentenza sull’aborto della ...

