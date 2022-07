Stash compie 33 anni | la dolce dedica della fidanzata Giulia E spunta il commento di Stefano De Martino

(Di venerdì 8 luglio 2022) Buon compleanno! Il frontman dei The Kolors33, a festeggiare con lui in Costiera Amalfitana la bellaBelmonte. Quest’annoha ricevuto in anticipo il regalo di compleanno, una vera e propria sorpresona: diventare di nuovo papà. Pochi giorni fa la coppia, infatti, ha svelato di essere in attesaseconda femminuccia. Già super innamoratoprimogenita Grace, cha ha poco più di un anno,impazzisce dall’emozione per stringere tra le braccia un’altra bimba. Una cena romantica in riva al mare, cosìcondivide i festeggiamenti con i fan tramite storie Istangram., influncer e giornalista,un dolcissimo messaggio al compagno con un post: “A te ...

