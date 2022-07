Spagna-Finlandia oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di venerdì 8 luglio 2022) L’orario e la diretta tv di Spagna-Finlandia, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2022 di calcio femminile. Terza partita della rassegna continentale e primo match del Gruppo B dopo la sfida in attesa delle altre due avversarie che si sfideranno in serata. Appuntamento oggi, venerdì 8 lulglio, alle ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta in tv da Rai Sport+HD e su Sky Sport, e in streaming su Rai Play, Now e SkyGo. SEGUI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) L’e latv di, match valevole per la prima giornata della fase a gironi deglidi calcio femminile. Terza partita della rassegna continentale e primo match del Gruppo B dopo la sfida in attesa delle altre due avversarie che si sfideranno in serata. Appuntamento, venerdì 8 lulglio, alle ore 18. La partita sarà trasmessa inin tv da Rai Sport+HD e su Sky Sport, e insu Rai Play, Now e SkyGo. SEGUI IL LIVE SportFace.

Pubblicità

lalitapetila : RT @ValerioMinnella: > gli storici veri, per le imprecisioni). Le forze armate sovietiche distrussero 507 divisioni tedesche e 100 degli a… - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Spagna - Finlandia e Germania - Danimarca - calciofemminil2 : La Norvegia batte 4 a 1 l'Irlanda del Nord. In gol Blakstad, Maanum, Hansen su rigore e Reiten. Per le irlandesi Ne… - FederGolf : ??Campionati Europei a Squadre ????Le Ladies azzurre volano in semifinale dopo aver battuto la ???? Germania per 4 a 3.… - faunaticss : -