Spaccio di droga nel noto bar del casertano, arrestata coppia di commercianti (Di venerdì 8 luglio 2022) coppia di pusher arrestata in provincia di Caserta dopo un blitz dei Carabinieri. I militari dell'arma della stazione di Macerata Campania hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di Spaccio di sostanze stupefacenti, un 43enne di Curti e la 37enne coniuge. La coppia, entrambi titolari di un noto bar di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

