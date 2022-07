Solo una rivoluzione mondiale potrà fermare il cambiamento climatico (Di venerdì 8 luglio 2022) La recente catastrofe della Marmolada, gli altri ghiacciai alpini che a loro volta spariranno presto causando analoghi se non peggiori disastri, la siccità dilagante, la diffusione di specie predatorie come le cavallette in Sardegna, l’insopportabile caldo torrido che stiamo vivendo in tutto il Paese, l’innalzamento del livello dei mari, il tentativo disperato di decine di milioni di profughi cosiddetti ambientali di sfuggire a un tragico destino di morte abbandonando territori oramai votati alla desertificazione sono Solo alcune delle conseguenze del cambiamento climatico in atto oramai da tempo. La drammaticità della situazione è nota da tempo ai governi e alle organizzazioni internazionali. Eppure non si registrano reazioni all’altezza della situazione. I già di per sé insufficienti impegni che emersero, sei anni e mezzo fa, dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) La recente catastrofe della Marmolada, gli altri ghiacciai alpini che a loro volta spariranno presto causando analoghi se non peggiori disastri, la siccità dilagante, la diffusione di specie predatorie come le cavallette in Sardegna, l’insopportabile caldo torrido che stiamo vivendo in tutto il Paese, l’innalzamento del livello dei mari, il tentativo disperato di decine di milioni di profughi cosiddetti ambientali di sfuggire a un tragico destino di morte abbandonando territori oramai votati alla desertificazione sonoalcune delle conseguenze delin atto oramai da tempo. La drammaticità della situazione è nota da tempo ai governi e alle organizzazioni internazionali. Eppure non si registrano reazioni all’altezza della situazione. I già di per sé insufficienti impegni che emersero, sei anni e mezzo fa, dalla ...

