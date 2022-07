Soleil Sorge compleanno: perché Alex Belli non c’era? Chi erano gli invitati del GF Vip? Chi erano gli assenti? (Di venerdì 8 luglio 2022) Soleil Sorge ha festeggiato nei giorni scorsi il suo compleanno e molti hanno notato che fra i presenti non c’era Alex Belli, così come altri concorrenti del GF Vip. Ma chi erano gli assenti? E perché non sono stati invitati? Leggi anche: Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo, va alla polizia: ecco chi ha denunciato... Leggi su donnapop (Di venerdì 8 luglio 2022)ha festeggiato nei giorni scorsi il suoe molti hanno notato che fra i presenti non, così come altri concorrenti del GF. Ma chigli? Enon sono stati? Leggi anche: Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo, va alla polizia: ecco chi ha denunciato...

Pubblicità

zazoomblog : Soleil Sorge non invita Gianluca Costantino che la prende malissimo: “Deluso!” poi fa un passo indietro - #Soleil… - blogtivvu : Soleil Sorge non invita Gianluca Costantino che la prende malissimo: “Deluso!”, poi fa un passo indietro #gfvip… - zazoomblog : Alex Belli non invitato al compleanno di Soleil Sorge: la reazione - #Belli #invitato #compleanno #Soleil - zazoomblog : Un ex vippone deluso da Soleil Sorge: non è stato invitato al suo compleanno il motivo - #vippone #deluso #Soleil… - zazoomblog : Soleil Sorge un compleanno da sogno: una dea in bikini – FOTO - #Soleil #Sorge #compleanno #sogno: -