Soleil | il suo compleanno diventa un caso Costantino rinnega l’intervista ma il giornalista sbotta | “Pubblico tutti gli audio!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 luglio 2022) IldiSorge èto une le varie dichiarazioni degli ex vipponi non invitati alla festa sono state oggetto di scherno anche da parte sua. Are you cereal? io ROTFL pic.twitter.com/2ohyVoAi4F —Anastasia Sorge (@stasi) July 8, 2022 Non so, volete chiedere anche a noi del Twitter? pic.twitter.com/1pjyDLuNZL — Paola. (@Iperborea ) July 7, 2022 Anche Gianlucanon è stato invitato e le sue parole sono state quelle più dure. “Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito. Era più felice magari non avermi tra le scatole, non capisco perché, però l’ho rispettata. Ci mancherebbe. Se le ho fatto gli auguri? Onestamente no. Non sono ipocrita. Se ci rimango ...