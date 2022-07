“Sinfonie Urbane”, presentazione documentario sulle periferie romane (Di venerdì 8 luglio 2022) Il videomapping incontra il documentario attraverso un’installazione artistica senza confini nel cuore della periferia romana ROMA – Il 14 luglio 2022 dalle 21.30 alle 02.00 del mattino, nel quartiere di Corviale – per la precisione, nella zona antistante la piazzetta del “Piacca”, situata all’altezza di Via Marino Mazzacurati, 89 – ci sarà l’evento di presentazione del docu-mapping “Sinfonie Urbane – Docu-mapping Sinfonico in Tre Movimenti”, creato e diretto dal duo JAB, formato da Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga con la direzione creativa di Valerio Ciampicacigli. Il progetto, nato grazie alla vittoria del Bando delle Idee Vitamina G, è prodotto dall’Associazione periferie Proiettate, insieme alla casa di produzione Daitona, dai producer Lorenzo Lazzarini, Valentina Signorelli e Lorenzo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 luglio 2022) Il videomapping incontra ilattraverso un’installazione artistica senza confini nel cuore della periferia romana ROMA – Il 14 luglio 2022 dalle 21.30 alle 02.00 del mattino, nel quartiere di Corviale – per la precisione, nella zona antistante la piazzetta del “Piacca”, situata all’altezza di Via Marino Mazzacurati, 89 – ci sarà l’evento didel docu-mapping “– Docu-mapping Sinfonico in Tre Movimenti”, creato e diretto dal duo JAB, formato da Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga con la direzione creativa di Valerio Ciampicacigli. Il progetto, nato grazie alla vittoria del Bando delle Idee Vitamina G, è prodotto dall’AssociazioneProiettate, insieme alla casa di produzione Daitona, dai producer Lorenzo Lazzarini, Valentina Signorelli e Lorenzo ...

Pubblicità

Lopinionista : “Sinfonie Urbane”, presentazione documentario sulle periferie romane - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Sinfonie Urbane', Daitona presenta il docu-mapping in collaborazione con Rai Cinema - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Sinfonie Urbane', Daitona presenta il docu-mapping in collaborazione con Rai Cinema - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - 'Sinfonie Urbane', Daitona presenta il docu-mapping in collaborazione con Rai Cinema - apetrazzuolo : EVENTO - 'Sinfonie Urbane', Daitona presenta il docu-mapping in collaborazione con Rai Cinema -