Siccità, nuovi rilasci e il Tavolo regionale diventa permanente. Sertori: «Dieci giorni fondamentali per il raccolto» - Video (Di venerdì 8 luglio 2022) Lombardia Dai gestori dei bacini idrici ulteriori rilasci tra sabato e domenica da destinare al lago di Como, da lunedì 11 luglio l’aumento sul bacino dell’Adda e il prolungamento di quelli sui fiumi Oglio, Serio e Brembo. Le parole del presidente Fontana e dell’assessore Massimo Sertori dopo la riunione di venerdì 8 luglio: «Priorità all’uso irriguo per arrivare ad assicurare almeno il primo raccolto». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 luglio 2022) Lombardia Dai gestori dei bacini idrici ulterioritra sabato e domenica da destinare al lago di Como, da lunedì 11 luglio l’aumento sul bacino dell’Adda e il prolungamento di quelli sui fiumi Oglio, Serio e Brembo. Le parole del presidente Fontana e dell’assessore Massimodopo la riunione di venerdì 8 luglio: «Priorità all’uso irriguo per arrivare ad assicurare almeno il primo».

