Siccità | De Poli Udc | ' dirottare risorse Pnrr su emergenza idrica'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Ridefinire le priorità del Pnrr, dirottare le risorse europee per fronteggiare l'emergenza idrica e realizzare gli invasi, consapevoli che il problema dell'emergenza idrica non riguarda solo alcune Regioni o alcuni Stati ma tutta l'Europa. Serve un approccio 'europeo' per risolvere un problema complesso mettendo in campo azioni che abbiano un più lungo respiro". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che accoglie l'allarme del presidente di Confartigianato Veneto, Roberto Boschetto. "L'intervento dell'Ue sulla Siccità oggi non solo è necessario ma urgente. Porrò la questione con un'interrogazione parlamentare indirizzata al presidente del Consiglio con cui specificherò al governo quali siano le azioni ..."

