Si muove Mourinho, la strategia per portare Dybala alla Roma (Di venerdì 8 luglio 2022) Uno sforzo fuori budget , il botto della differenza: José Mourinho insiste, vuole Paulo Dybala . È lui l'unico calciatore che ha chiesto con decisione alla Roma, convinto che possa garantire alla ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 luglio 2022) Uno sforzo fuori budget , il botto della differenza: Joséinsiste, vuole Paulo. È lui l'unico calciatore che ha chiesto con decisione, convinto che possa garantire...

Pubblicità

sportli26181512 : Si muove Mourinho, la strategia per portare Dybala alla Roma: È l’unico giocatore esplicitamente chiesto dal tecnic… - Lele030101 : RT @GianlucaFidene: Capello su Sky: da quanto so a Roma non si muove nulla che Mourinho non voglia. Quindi qualora partisse Zaniolo fossi d… - ATolomieri : RT @GianlucaFidene: Capello su Sky: da quanto so a Roma non si muove nulla che Mourinho non voglia. Quindi qualora partisse Zaniolo fossi d… - matteo__houston : RT @GianlucaFidene: Capello su Sky: da quanto so a Roma non si muove nulla che Mourinho non voglia. Quindi qualora partisse Zaniolo fossi d… - Bullit81 : RT @GianlucaFidene: Capello su Sky: da quanto so a Roma non si muove nulla che Mourinho non voglia. Quindi qualora partisse Zaniolo fossi d… -

Si muove Mourinho, la strategia per portare Dybala alla Roma Ma Mourinho , insoddisfatto della rosa attuale, continua a premere sul tasto argentino perché spera ancora di soffiarlo alla concorrenza . Paradossalmente potrebbe essere Edin Dzeko , che lo scorso ... Calciomercato Juventus, che errore: '100 milioni tra due anni' In attesa degli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria per le visite mediche, la Juventus si muove sul calciomercato su altri obiettiviIl calciomercato della Juventus vive momenti di grande ...e Mourinho ... Corriere dello Sport Calciomercato Roma, Mourinho vuole Dybala! ROMA - Un avviso su Instagram, che è stato colto dai cronisti: sto arrivando. Quattro parole per un appuntamento, una volta sbarcato a Fiumicino: «Parlerò il 13 agosto», alla vigilia della prima di ca ... Calciomercato Roma, tante le cessioni nella rosa di Mourinho: il punto La Roma ha voglia di cedere per saziare la sua stessa voglia di acquistare. Cinque nomi tra il settore offensivo sono stati messi sul mercato. Per alcuni abbondano le offerte, per ... Ma, insoddisfatto della rosa attuale, continua a premere sul tasto argentino perché spera ancora di soffiarlo alla concorrenza . Paradossalmente potrebbe essere Edin Dzeko , che lo scorso ...In attesa degli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria per le visite mediche, la Juventus sisul calciomercato su altri obiettiviIl calciomercato della Juventus vive momenti di grande ...e... Si muove Mourinho, la strategia per portare Dybala alla Roma ROMA - Un avviso su Instagram, che è stato colto dai cronisti: sto arrivando. Quattro parole per un appuntamento, una volta sbarcato a Fiumicino: «Parlerò il 13 agosto», alla vigilia della prima di ca ...La Roma ha voglia di cedere per saziare la sua stessa voglia di acquistare. Cinque nomi tra il settore offensivo sono stati messi sul mercato. Per alcuni abbondano le offerte, per ...