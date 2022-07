Shinzo Abe viene trasportato dall' ambulanza all' elicottero | un telo blu copre la barella

(Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponeseAbe è stato ferito con diversi colpi d'arma a fuoco nel corso di un discorso elettorale nel Giappone occidentale. Lo riferiscono media locali. Abe, portato di corsa in ospedale, non mostra segni vitali. L'emittente locale Nhk ha mandato in onda un filmato che mostrava Abe crollato per strada, con diverse guardie di sicurezza che correvano verso di lui. Abe si teneva il petto quando è crollato. LEGGI L'ARTICOLO

Nel giorno dei dati sull'andamento del mercato del lavoro Usa , sui mercati c'è nervosismo dopo l'attentato all'ex premier giapponese. Dopo il +4% di ieri, il future sul petrolio Brent ...Il video postato sui social e rilanciato dall'emittente pubblica NHK mostra il momento dell'attentato che ha ferito gravemente l 'ex primo ministro giapponese, durante un evento elettorale nella regione di Nara.aveva iniziato a parlare da pochi minuti, quando l'uomo,Yamagami Tetsuya, ex militare poi arrestato, prima si avvicina, poi si ...L'ex premier del Giappone è stato colpito in un attentato. Shinzo Abe è stato il premier più longevo del Giappone. Nel 2020 è stato costretto a dimettersi dalla sua carica per ragioni di salute. E' ...