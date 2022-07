Shinzo Abe, un altro filmato mostra frontalmente la dinamica dell’attentato: il primo colpo, tanto fumo, poi il secondo sparo – Il video (Di venerdì 8 luglio 2022) Il primo colpo di quel fucile artigianale fa un gran fumo. Come mostrato da uno dei numerosi video registrati dai presenti a quel comizio nella città di Nara, tutti si voltano per qualche istante. Anche l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. Poi il secondo sparo. A quel punto, uno dei politici più importanti della storia recente nipponica si piega fino ad accasciarsi dolorante a terra. Il 42enne che impugnava l’arma viene bloccato pochi istanti più tardi. Tuttavia, nonostante la rapidità degli uomini della sicurezza che lo hanno acciuffato, Tetsuya Yamagami era già riuscito nel suo intento. Shinzo Abe, infatti, muore poche ore più tardi. «Abbiamo cercato di fermare le due emorragie – ha spiegato il professore ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Ildi quel fucile artigianale fa un gran. Cometo da uno dei numerosiregistrati dai presenti a quel comizio nella città di Nara, tutti si voltano per qualche istante. Anche l’exministro giapponeseAbe. Poi il. A quel punto, uno dei politici più importanti della storia recente nipponica si piega fino ad accasciarsi dolorante a terra. Il 42enne che impugnava l’arma viene bloccato pochi istanti più tardi. Tuttavia, nonostante la rapidità degli uomini della sicurezza che lo hanno acciuffato, Tetsuya Yamagami era già riuscito nel suo intento.Abe, infatti, muore poche ore più tardi. «Abbiamo cercato di fermare le due emorragie – ha spiegato il professore ...

