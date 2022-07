Shinzo Abe, l’esperto: “Stava rientrando in politica rompendo equilibri” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Aveva lasciato il potere, ma Stava di nuovo rientrando nella politica giapponese” l’ex premier Shinzo Abe, assassinato durante un appuntamento elettorale a Nara, una “figura molto particolare, con un’agenda politica nazionalista, fautore del revisionismo che tra l’altro ha provato a limitare la libertà di espressione” in Giappone. Axel Berkofsky, professore di Storia dell’Asia all’Università di Pavia e Co-Head dell’Asia Center dell’Ispi, parla con l’Adnkronos dell’attacco contro Abe, premier dal 2012 al 2020 dopo una breve parentesi tra il 2006 e il 2007. “Stretto alleato degli Stati Uniti”, ma “un personaggio molto particolare”, ha “avuto una serie di nemici”, sottolinea l’esperto. Shinzo Abe aveva gettato la spugna due anni fa “perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Aveva lasciato il potere, madi nuovonellagiapponese” l’ex premierAbe, assassinato durante un appuntamento elettorale a Nara, una “figura molto particolare, con un’agendanazionalista, fautore del revisionismo che tra l’altro ha provato a limitare la libertà di espressione” in Giappone. Axel Berkofsky, professore di Storia dell’Asia all’Università di Pavia e Co-Head dell’Asia Center dell’Ispi, parla con l’Adnkronos dell’attacco contro Abe, premier dal 2012 al 2020 dopo una breve parentesi tra il 2006 e il 2007. “Stretto alleato degli Stati Uniti”, ma “un personaggio molto particolare”, ha “avuto una serie di nemici”, sottolineaAbe aveva gettato la spugna due anni fa “perché ...

