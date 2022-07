Shinzo Abe | la carriera politica e l’addio alla premiership nel 2020 durante la pandemia per problemi di salute | “Chiedo scusa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Neldopo otto anni aveva lasciato l’incarico per troppo stress edidopo essere diventato a 52 anni, nel 2006, il più giovane capo di un esecutivo giapponese dal dopoguerra e aver battuto il primato di premier più longevo di sempre.Abe, 67 anni, ferito a morteun comizio elettorale a Nara, aveva gettato la spugna e si era dimesso. I quasi 2.800 giorni consecutivi trascorsi a capo del governo di Tokyo non avevano fatto sconti al leader 65enne. “Non sono più nelle condizioni di rispettare il mandato del popolo e per questo motivo rimetto l’incarico.sinceramente”, aveva detto Abe nel corso di in una diretta televisiva, visibilmente emozionato, inchinandosi al destino dopo quasi 8 anni al potere e nel mezzo dell’emergenza ...