Shinzo Abe | il primo ministro che parlava alle anime dei caduti in battaglia

Roma, 8 lug – "Sono qua per comunicare alle anime dei caduti che mi sono dimesso da primo ministro lo scorso 16 settembre". Quando Shinzo Abe decise di dimettersi da primo ministro del Giappone, nel settembre 2020, evitò la magniloquenza. Su Twitter, dopo essersi recato in visita allo Yasukuni Jinjia, scrisse soltanto questo commento epigrafico. Si limitò a far sapere al suo popolo che si era recato al sacro tempio per riferire la sua scelta alle anime dei caduti in battaglia. Una semplice frase accompagnata da un'altrettanto spartana foto, che lo ritrae dietro a un sacerdote shintoista in segno di rispetto e devozione.

