Shinzo Abe, il nazionalista delle «tre frecce» che ha riportato il Giappone in primo piano sulla scena politica mondiale (Di venerdì 8 luglio 2022) I tre pilastri della teoria economica dell’ex premier, vittima di un attentato: politica monetaria radicale, stimolo di bilancio e riforme strutturali Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022) I tre pilastri della teoria economica dell’ex premier, vittima di un attentato:monetaria radicale, stimolo di bilancio e riforme strutturali

Pubblicità

Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - giuliapompili : Shinzo Abe è una figura gigantesca della politica giapponese. È un nazionalista conservatore, ha governato più a lu… - pigriziamoratti : RT @putino: Secondo il Washington Post, l'ultima volta che un evento simile contro un esponente politico è avvenuto in Giappone risale al 1… - LocalPage3 : Shinzo Abe, chi è il 'principe' nazionalista -