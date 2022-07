Shinzo Abe è morto, chi ha ucciso l’ex primo Ministro del Giappone (Di venerdì 8 luglio 2022) Lo hanno colpito con un proiettile durante un evento elettorale a Nara alle 11.30 (le 4.30 in Italia) e lo hanno ucciso. Vittima l’ex primo Ministro Giapponese Shinzo Abe, come hanno confermato l’emittente pubblicata Nhk e l’agenzia di stampa Jiji. Come è morto Shinzo Abe Le condizioni di salute di Shinzo Abe sono apparse subito gravi e il personale sanitario non ha potuto fare molto, nonostante l’uomo sia stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Nara. Come ha spiegato alla tv nazionale il responsabile dell’ospedale, ‘due ferite hanno provocato due diverse emorragie, abbiamo cercato di bloccarle, ma la situazione era molto critica’. l’ex primo Ministro è morto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Lo hanno colpito con un proiettile durante un evento elettorale a Nara alle 11.30 (le 4.30 in Italia) e lo hanno. VittimaseAbe, come hanno confermato l’emittente pubblicata Nhk e l’agenzia di stampa Jiji. Come èAbe Le condizioni di salute diAbe sono apparse subito gravi e il personale sanitario non ha potuto fare molto, nonostante l’uomo sia stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Nara. Come ha spiegato alla tv nazionale il responsabile dell’ospedale, ‘due ferite hanno provocato due diverse emorragie, abbiamo cercato di bloccarle, ma la situazione era molto critica’....

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - berlusconi : Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento… - GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - TViweb : Post Edited: Attentato in Giappone: l’ex primo ministro Shinzo Abe è morto - katsumiyabe : RT @lapoelkann_: È venuto a mancare l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, ucciso a colpi di pistola. Sono tempi difficili, bui, dove a… -