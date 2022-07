Sex pillows | il sesso va visto da nuove angolazioni

(Di venerdì 8 luglio 2022) Obéir Spanking Bench di Liberator, il sex pillow “evoluto” Prendete un sex pillow e cambierete il vostro mondo: nelè tutta una questione di angoli! Pochi mesi fa un video virale su TikTok ha acceso i riflettori sui cuscini dell’amore, alias sex. Accessori pensati e realizzati per facilitare la vita a chi vuole amarsi con più passione. Sperimentando le posizioni del Kamasutra senza rischiare punti di sutura. E se vi state chiedendo se non sia sufficiente un semplice cuscino di casa, la risposta è no. I cuscini usati per dormire sono troppo morbidi per sostenere il peso corporeo: gli esperti consigliano di usarli solo all’inizio per comprendere la differenza nella sensazione e nella profondità di penetrazione quando si sollevano i fianchi. Dopodiché, meglio optare per un cuscino per ilvero e proprio. Sex ...

