Serie B, presentato il pallone della stagione 2022/23: ecco Kombat Ball

Tempo di lettura: 2 minuti

Il pallone ufficiale della Serie BKT 2022/2023 ha l'azzurro dell'Italia ed un design che vuole rappresentare il nostro Paese, come parte di un insieme di Stati che si incastrano perfettamente tra loro, uniti dalla passione per il gioco più bello del mondo. È un riconoscimento all'internazionalizzazione voluta dalla Lega B, presente e visibile in circa 40 nazioni in tutto il mondo. Il Kombat™ Ball 2023 disegnato anche quest'anno da Kappa®, rappresenta la partnership rinnovata per il sesto anno consecutivo a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato. Un'internazionalizzazione che è stata il tratto distintivo della politica della LNPB di questi ultimi mesi, senza per questo incidere sulla mission principale del torneo.

