Serie A: Il Gruppo Città acquista il Palermo (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-04 15:52:01 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: EIl City Group è fortunato… e non solo per l'acquisto di Kalvin Phillips da parte del Manchester City. Il Palermo, ora in Serie B (Seconda), ha appena iniziato la sua adesione alla più grande 'holding' calcistica del 'pianeta calcistico'. Il City Football Group ha acquisito la maggioranza del Palermo FC.", si legge nel comunicato ufficiale. I membri del City Football Group Manchester City (Inghilterra) Palermo (Italia) New York (Stati Uniti) Melbourne FC (Australia) Yokohama F. Marinos (Giappone) Montevideo Torque City (Uruguay) Girona (Spagna) Sichuan Jiuniu FC (Cina) Mumbai City FC (India) Lommel SK (Belgio) Troyes (Francia) Bolvar (Bolivia) (club associato) Ferran Soriano, CEO di City ...

