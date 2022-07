Semplici: “Meret miglior portiere italiano dopo Donnarumma'' (Di venerdì 8 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Leonardo Semplici. Queste le sue parole: “Il mercato è appena iniziato, bisogna gestire una squadra di livello come il Napoli. Le partenze di Insigne e Mertens andranno rimpiazzate, mi auguro non ci siano altre partenze. -afferma Semplici - Credo che il presidente abbia voglia di confermare quanto di buono fatto l’anno scorso, o addirittura migliorarsi. Il Napoli, negli ultimi anni, ci ha abituato a grandi campionati. Meret è stato molti anni con me, Napoli è una piazza diversa e ci sono altre pressioni. Alex ha tutti i mezzi per poter diventare un grande portiere, dopo Donnarumma è il miglior portiere italiano. -prosegue ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Leonardo. Queste le sue parole: “Il mercato è appena iniziato, bisogna gestire una squadra di livello come il Napoli. Le partenze di Insigne e Mertens andranno rimpiazzate, mi auguro non ci siano altre partenze. -afferma- Credo che il presidente abbia voglia di confermare quanto di buono fatto l’anno scorso, o addiritturaarsi. Il Napoli, negli ultimi anni, ci ha abituato a grandi campionati.è stato molti anni con me, Napoli è una piazza diversa e ci sono altre pressioni. Alex ha tutti i mezzi per poter diventare un grandeè il. -prosegue ...

