Selvaggia Lucarelli punge ancora Fedez | “Stampa a suo favore | ha dato il suo avvocato a due Yt che avevo denunciato”

In una lunga intervista per La Stampa, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del suo scontro a distanza con Fedez. La giornalista aveva già fatto notare sui suoi account social, come le notizie che riguardano il rapper acquistino subito visibilità mentre le sue battaglie su altro, non trovino spazio su nessun quotidiano o sito web. Nella sua intervista con Maria Corbi, la Lucarelli ah spiegato come mai Fedez, secondo il suo parere, ha deciso di risponderle. In generale, secondo la scrittrice, tutta la Stampa italiana sta dalla parte di Fedez e dei Ferragnez e il rapper, non essendo abituato alle critiche, si innervosisce se trova una persona che gliele fa. Ma la giornalista ha lanciato anche un'altra bordata a Fedez, che non è ...

stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - TommyBrain : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' - IacobellisT : MATTEO BRANDI LEGGE SELVAGGIA LUCARELLI - La regina della vacuità' -