Selvaggia Lucarelli al centro dell'ennesima polemica (ma non c'entrano né Fedez né Salmo): ecco chi le ha dato della 'pu***na' (Di venerdì 8 luglio 2022) Selvaggia Lucarelli, come al solito, è davvero incontenibile. Questa volta sono i tassisti ad essere messi al centro della polemica. Secondo la nota giornalista, infatti, questi sarebbero una “categoria privilegiata”. Vediamo cosa sta accadendo Tra le giornaliste più apprezzate dal pubblico c’è di sicuro la bellissima Selvaggia Lucarelli. La sua preparazione e il suo forte carattere, uniti al grande fascino di cui è dotata, hanno appunto fatto di lei uno dei volti più amati del piccolo schermo. I suoi grandi talenti, poi, non si fermano al giornalismo. Selvaggia è infatti anche una stimata conduttrice radiofonica, scrittrice, commediografa e attrice teatrale. Ha raggiunto la grande fama, inoltre, diversi anni fa. Era il 2002 quando, appunto, si è resa ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022), come al solito, è davvero incontenibile. Questa volta sono i tassisti ad essere messi al. Secondo la nota giornalista, infatti, questi sarebbero una “categoria privilegiata”. Vediamo cosa sta accadendo Tra le giornaliste più apprezzate dal pubblico c’è di sicuro la bellissima. La sua preparazione e il suo forte carattere, uniti al grande fascino di cui è dotata, hanno appunto fatto di lei uno dei volti più amati del piccolo schermo. I suoi grandi talenti, poi, non si fermano al giornalismo.è infatti anche una stimata conduttrice radiofonica, scrittrice, commediografa e attrice teatrale. Ha raggiunto la grande fama, inoltre, diversi anni fa. Era il 2002 quando, appunto, si è resa ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - mattiamattiaaa : RT @DomaniGiornale: Il tema ricorrente tra i #tassisti che protestano è sempre lo stesso: abbiamo pagato tanto per le licenze. Ma la verità… - cohibadelaserna : RT @DomaniGiornale: I #tassisti presidiano il loro fortino, non vogliono #concorrenza, #Uber è il male, ecc. Si spacciano per servizio pubb… -