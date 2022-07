Selassié fuori da Tale e Quale | dentro un’altra ex gieffina famosissima

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 luglio 2022) Carlo Conti non si è mai fatto problemi a reclutare ex gieffini e naufraghi nel suoShow. Anche quest’anno sono diversi i volti noti dei reality che hanno sostenuto un casting o che sono stati contattati per partecipare al programma di Rai Uno. Circolavano rumor su Alex Belli, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino e le sorelle. La Pellegrino questa settimana ha fatto sapere di non essere stata presa e la stessa sorte è toccata a Lulù, Clarissa e Jessica. Secondo Pipol Tv le principesse non parteciperanno alla trasmissione di Conti: “È ufficiale:le sorelle. Le ex gieffine sono state scartate dopo un provino non convincente. Le sorellealla fine non ci saranno“. Un vero peccato, ...