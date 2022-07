Se non volete abolire l'esame di maturità almeno abolite l'Invalsi (Di venerdì 8 luglio 2022) Aboliamo l’Invalsi! Perdonate il punto esclamativo ma mi son fatto prendere la mano dopo aver letto i risultati della consueta indagine oggettiva sulle competenze degli studenti per l’anno scolastico appena concluso. Emerge che il 48% degli alunni di quinta superiore non raggiunge il livello base in italiano; il 50% dei medesimi non raggiunge il livello base in matematica; il 48% infine non raggiunge il livello base in inglese. È evidente come, di fronte a quest’ecatombe, l’abolizione dell’Invalsi e delle sue malefiche prove sia l’unica scelta sensata. Infatti, nel frattempo, in tutte le scuole superiori italiane gli stessi studenti stanno ultimando gli esami di maturità. E stanno venendo promossi. Tutti. Quest’anno non si conosce ancora il dettaglio ma, nel 2021, è stato promosso il 99,8%, nel ’20 il 99,5%, nel ’19 il 99,7%, nel ’18 ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 luglio 2022) Aboliamo l’! Perdonate il punto esclamativo ma mi son fatto prendere la mano dopo aver letto i risultati della consueta indagine oggettiva sulle competenze degli studenti per l’anno scolastico appena concluso. Emerge che il 48% degli alunni di quinta superiore non raggiunge il livello base in italiano; il 50% dei medesimi non raggiunge il livello base in matematica; il 48% infine non raggiunge il livello base in inglese. È evidente come, di fronte a quest’ecatombe, l’abolizione dell’e delle sue malefiche prove sia l’unica scelta sensata. Infatti, nel frattempo, in tutte le scuole superiori italiane gli stessi studenti stanno ultimando gli esami di. E stanno venendo promossi. Tutti. Quest’anno non si conosce ancora il dettaglio ma, nel 2021, è stato promosso il 99,8%, nel ’20 il 99,5%, nel ’19 il 99,7%, nel ’18 ...

