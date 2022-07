Se ne va a 82 anni James Caan, il tormentato Sonny de ‘Il Padrino’ | Per quali altri ruoli lo ricorderemo? (Di venerdì 8 luglio 2022) E’ morto a 82 anni l’attore statunitense James Caan, l’indimenticato e indimenticabile Sonny ne “Il Padrino”. Partiamo da una premessa fondamentale: se non avete mai visto “Il Padrino“, è arrivato il momento di recuperare la bellissima trilogia firmata Francis Ford Coppola. Nel caso in cui però, non vogliate vedervi più di 9 ore di film, potreste anche – per gentile concessione questa volta – vedere solo il primo dei tre film capolavoro. Si tratta, infatti, di una pietra miliare del cinema internazionale, e su questo non ci piove, uscita ben 50 anni fa. Eppure, oltre alla bravura eccezionale di Marlon Brando e di un giovanissimo, ma promettente, Al Pacino, uno dei personaggi rimasto indimenticabile e indimenticato è proprio Sonny Corleone, il violento, ribelle, pazzo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 luglio 2022) E’ morto a 82l’attore statunitense, l’indimenticato e indimenticabilene “Il Padrino”. Partiamo da una premessa fondamentale: se non avete mai visto “Il Padrino“, è arrivato il momento di recuperare la bellissima trilogia firmata Francis Ford Coppola. Nel caso in cui però, non vogliate vedervi più di 9 ore di film, potreste anche – per gentile concessione questa volta – vedere solo il primo dei tre film capolavoro. Si tratta, infatti, di una pietra miliare del cinema internazionale, e su questo non ci piove, uscita ben 50fa. Eppure, oltre alla bravura eccezionale di Marlon Brando e di un giovanissimo, ma promettente, Al Pacino, uno dei personaggi rimasto indimenticabile e indimenticato è proprioCorleone, il violento, ribelle, pazzo ...

