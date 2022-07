Se il M5S non la vota la fiducia anche al Senato è crisi E si va dritti al voto. Letta stoppa l'ipotesi Draghi bis (Di venerdì 8 luglio 2022) "Rispetto a letture giornalistiche di stamani preciso, per evitare fraintendimenti, che noi rimaniamo alla decisione presa insieme nella Direzione Nazionale il 30 giugno; il governo Draghi è per noi l'ultimo della legislatura". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 luglio 2022) "Rispetto a letture giornalistiche di stamani preciso, per evitare fraintendimenti, che noi rimaniamo alla decisione presa insieme nella Direzione Nazionale il 30 giugno; il governoè per noi l'ultimo della legislatura". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

elio_vito : Ho letto il documento del M5S a Draghi. Pone questioni serie. Non c’è nessuna posizione antieuropea o antiatlantica… - fattoquotidiano : Conte: “M5s non è disponibile a reggere il moccolo al centro e alla destra. Draghi? Non abbiamo giurato fedeltà a l… - Mov5Stelle : I cittadini non possono più aspettare. Ci sono delle misure importanti per le quali ci battiamo da tempo che sono s… - Bomba2H : RT @pbecchi: Nonostante Grillo, il M5S probabilmente già la prossima settimana uscirà dalla maggioranza di governo. Sarebbe la prima decisi… - Utopia_lab : RT @LaVeritaWeb: A #Transatlantico @GianniGirotto (M5S): «Se il governo non distrugge reddito cittadinanza e superbonus 110 noi lo appogger… -