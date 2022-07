“Se Draghi risponde no alle nostre richieste urgenti lasciamo, ma per responsabilità”, ‘avverte’ Conte (Di venerdì 8 luglio 2022) Le cose non stanno affatto andando come – a questo punto il ‘cocciuto’ – Conte sperava. Già ieri, quando la Camera ha approvato a larghissima maggioranza il Ddl Aiuti, omettendo però il Superbonus, i deputati grillini interni alle varie commissioni sono insorti duramente contro il governo. Tuttavia, hanno poi spiegato, per non perdere tempo nella fase di voto di un decreto che andava comunque approvato il prima possibile, di aver preparato un apposito Odg dove la questione del Superbonus viene proposta ed attentamente strutturata, come dire: lì poi ne vedremo delle belle. Conte: “Se di fronte a queste urgenze, non arriva una risposta dal premier, non ci sono le condizioni per condividere una responsabilità di governo” Intanto oggi, intervenendo ad un evento che ha avuto luogo a Bisceglie, il leader pentastellato è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) Le cose non stanno affatto andando come – a questo punto il ‘cocciuto’ –sperava. Già ieri, quando la Camera ha approvato a larghissima maggioranza il Ddl Aiuti, omettendo però il Superbonus, i deputati grillini internivarie commissioni sono insorti duramente contro il governo. Tuttavia, hanno poi spiegato, per non perdere tempo nella fase di voto di un decreto che andava comunque approvato il prima possibile, di aver preparato un apposito Odg dove la questione del Superbonus viene proposta ed attentamente strutturata, come dire: lì poi ne vedremo delle belle.: “Se di fronte a queste urgenze, non arriva una risposta dal premier, non ci sono le condizioni per condividere unadi governo” Intanto oggi, intervenendo ad un evento che ha avuto luogo a Bisceglie, il leader pentastellato è ...

