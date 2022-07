Scifo promuove Milan e Inter | ' De Ketelaere arriverà a 100 milioni Lukaku uomo vero'

(Di venerdì 8 luglio 2022) ... che qui sarà sempre di casa: 'Se arrivano così tanti nostri talenti da voi, vuol dire che ne produciamo in abbondanza...', Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...

Pubblicità

sportli26181512 : Scifo promuove Inter e Milan: “Lukaku uomo vero. De Ketelaere arriverà a 100 milioni': Scifo promuove Inter e Milan… - Gazzetta_it : #Scifo il saggio promuove il #Lukaku-bis all’Inter: “Ha sbagliato e ha chiesto scusa. Torna affamato” -

La Gazzetta dello Sport

Questo vento caldo che dal Belgio ha invaso la Serie A non può certo spiazzare Enzo, che qui sarà sempre di casa: 'Se arrivano così tanti nostri talenti da voi, vuol dire che ne produciamo in abbondanza...', Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ......e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.' Chiediamo che venga ...(Accademia di belle arti di Frosinone) Chiara Legnaro (Università degli Studi di Trento) Florio... Scifo il saggio promuove il Lukaku-bis all'Inter: 'Ha sbagliato e ha chiesto scusa. Torna affamato'