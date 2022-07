Scienza & Salute: ‘Senza la frisa, che estate sarebbe?’ (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Appartiene ai cosiddetti prodotti da forno ed è una specialità della Puglia, sebbene sia conosciuta anche in Calabria, Basilicata e Campania. Parliamo della frisa (friseddha in dialetto salentino), una sorta di ciambella essiccata di grano duro o di orzo, considerata da sempre un piatto povero, ma in realtà molto nutriente e gustoso. Alla frisa è dedicata la puntata di oggi de Il Gusto della Salute, la rubrica online ideata e coordinata dall’immunologo Mauro Minelli responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata in collaborazione con Adnkronos e patrocinata dall’Università Lum-Libera Università Mediterranea ‘Giuseppe Degennaro’ con il suo corso di studi in Enogastronomia. “La frisa, dalla forma tondeggiante e irregolare, si conserva grazie al suo corpo solido e infatti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Appartiene ai cosiddetti prodotti da forno ed è una specialità della Puglia, sebbene sia conosciuta anche in Calabria, Basilicata e Campania. Parliamo della(friseddha in dialetto salentino), una sorta di ciambella essiccata di grano duro o di orzo, considerata da sempre un piatto povero, ma in realtà molto nutriente e gustoso. Allaè dedicata la puntata di oggi de Il Gusto della, la rubrica online ideata e coordinata dall’immunologo Mauro Minelli responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata in collaborazione con Adnkronos e patrocinata dall’Università Lum-Libera Università Mediterranea ‘Giuseppe Degennaro’ con il suo corso di studi in Enogastronomia. “La, dalla forma tondeggiante e irregolare, si conserva grazie al suo corpo solido e infatti ...

