(Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Siamo tutti insieme per potenziaredie scongiurare che sia chiuso”: lo ha dichiarato il sindaco di, Giuseppe Canfora che questa mattina, presso il municipio ha ospitato i colleghi dell’intero comprensorio per fare fronte comune eospedale. Tutti ihanno espresso forti preoccupazioni circa le sorti del“Martiri Villa Malta” di, evidenziando la carenza cronica di medici ed infermieri. Alla riunione, convocata dal Sindaco Giuseppe Canfora, erano presenti la Senatrice Luisa Angrisani, il Presidente della Provincia Michele Strianese, presente nella veste anche di Sindaco di San Valentino Torio, idi San Marzano sul, Carmela Zuottolo, di ...

salernonotizie : “Salviamo l’ospedale di Sarno”: appello di Canfora a tutti i sindaci dell’Agro - salernotoday : Sarno, emergenza ospedale: mobilitazione dei sindaci del territorio -

anteprima24.it

L'amministrazione comunale dioltre a richiedere una conferenza dei servizi aidei comuni limitrofi interessati dal bacino di utenza dell' ospedale diha inviato una richiesta di ...L'assemblea deiè fissata per venerdì 8 luglio alle 10.30 presso la casa comunale di. 'Non c'è bisogno di aggiungere che la mancata funzionalità di alcuni reparti dell'ospedale sarnese ... Sarno, sindaci uniti per salvare l'ospedale: ecco la proposta (FOTO) Itinerari turistici per rilanciare il territorio di Somma Vesuviana, a meno di 48h dalla proclamazione di sindaco e consiglieri prendono già forma le priorità programmatiche del prossimo quinquennio a ...Sarno. Ospedale. Da venerdì la situazione per verificare la disponibilità del personale per i turni rischia seriamente di complicarsi ...