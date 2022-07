Sardegna, Sicilia e Corsica insieme per la creazione di un nuovo torneo (Di venerdì 8 luglio 2022) Le tre isole – Sardegna, Sicilia e Corsica – allo studio di un nuovo torneo: «Obiettivo crescita sportiva e promozione identità culturali» Le “nazionali” di Sardegna, Sicilia e Corsica si sono incontrate in questi giorni per pensare un nuovo torneo calcistico tre le tre squadre. A prendere parte al confronto sono stati il Presidente della Squadra Corsa André Di Scala, i Presidenti di FINS Gabrielli Cossu Cantarella e Nazionale Sarda Stefania Campus. Per la Sicilia F.A., il Presidente Salvatore Mangano, il Direttore Generale Alberto L’Episcopo e l’Ambasciatore internazionale Giovanni Privitera. L’obbiettivo è quello di promuovere la crescita sportiva e l’identità culturale delle tre popolazione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Le tre isole –– allo studio di un: «Obiettivo crescita sportiva e promozione identità culturali» Le “nazionali” disi sono incontrate in questi giorni per pensare uncalcistico tre le tre squadre. A prendere parte al confronto sono stati il Presidente della Squadra Corsa André Di Scala, i Presidenti di FINS Gabrielli Cossu Cantarella e Nazionale Sarda Stefania Campus. Per laF.A., il Presidente Salvatore Mangano, il Direttore Generale Alberto L’Episcopo e l’Ambasciatore internazionale Giovanni Privitera. L’obbiettivo è quello di promuovere la crescita sportiva e l’identità culturale delle tre popolazione ...

