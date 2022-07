‘Saranno Campioni’: Iacopo Falsinotti, l’Italia ha già l’erede di Pizzolato nel sollevamento pesi? (Di venerdì 8 luglio 2022) Iacopo Falsinotti è uno dei giovani talenti del Bel Paese in rampa di lancio nel sollevamento pesi. Attualmente gareggia nella categoria di peso dei -81 Kg (non olimpica), ma vista la giovanissima età non avrà sicuramente problemi a salire nella categoria olimpiad dei -89 Kg nel futuro prossimo, ovvero quella attuale di Antonino Pizzolato, detentore del record del mondo. Nato a Camaiore il 22/02/2005, Falsinotti è tesserato per la società Maxima Sport Camaiore ed è supportato dal tecnico (e presidente della Maxima Sport) Gianluca Rosi. Il toscano ha iniziato a fare pesistica a dieci anni, sotto la guida proprio di Rosi, e la sua famiglia lo ha sempre sostenuto e lo sostiene tuttora, nonostante non appartenga al mondo della disciplina del bilanciere. I primi risultati ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)è uno dei giovani talenti del Bel Paese in rampa di lancio nel. Attualmente gareggia nella categoria di peso dei -81 Kg (non olimpica), ma vista la giovanissima età non avrà sicuramente problemi a salire nella categoria olimpiad dei -89 Kg nel futuro prossimo, ovvero quella attuale di Antonino, detentore del record del mondo. Nato a Camaiore il 22/02/2005,è tesserato per la società Maxima Sport Camaiore ed è supportato dal tecnico (e presidente della Maxima Sport) Gianluca Rosi. Il toscano ha iniziato a farestica a dieci anni, sotto la guida proprio di Rosi, e la sua famiglia lo ha sempre sostenuto e lo sostiene tuttora, nonostante non appartenga al mondo della disciplina del bilanciere. I primi risultati ...

