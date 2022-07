Sant'Anna ha sospeso la produzione di acqua frizzante. Il motivo? C'è carenza di anidride carbonica (Di venerdì 8 luglio 2022) Non ci sono solo i rincari di energia e di materie prime. In Europa c’è anche un’importante carenza di anidride carbonica. E questo potrebbe causare una grande difficoltà nel reperire acqua frizzante nei nostri supermercati. Giornata Mondiale dell’acqua 2017: a Milano le foto della mostra Water is life guarda le foto Leggi anche › Emergenza acqua: i consigli utili per non sprecarla a casa ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 luglio 2022) Non ci sono solo i rincari di energia e di materie prime. In Europa c’è anche un’importantedi. E questo potrebbe causare una grande difficoltà nel reperirenei nostri supermercati. Giornata Mondiale dell’2017: a Milano le foto della mostra Water is life guarda le foto Leggi anche › Emergenza: i consigli utili per non sprecarla a casa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Co2 è introvabile, e così Acqua Sant'Anna, il più grosso produttore europeo di acque oligominerali, ha fermato l… - ItaliaStartUp_ : Perché l'industria non trova l'anidride carbonica - ahp68 : RT @PornoNoblogs: Alberto Bertone, amministratore delegato di Acqua Sant'Anna, confessa sui giornali che pur di produrre acqua frizzante er… - laregione : Morbio Superiore in festa per Sant’Anna - deb8479eaeef410 : RT @PornoNoblogs: Alberto Bertone, amministratore delegato di Acqua Sant'Anna, confessa sui giornali che pur di produrre acqua frizzante er… -