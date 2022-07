Samuel Peron diventa papà | ecco la bellissima moglie col pancione

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il ballerino volto noto di Ballando con le Stelle,. L’atteso evento è previsto per il prossimo autunno. La fidanzata Tania Bambaci è in dolce attesa ma nessuno svela la fatidica data. Leggiamo insieme l’articolo Avevamo già accennato a questa coppia nei giorni scorsi. I due starebbero insieme da diversi anni e, a quanto pare, abiterebbero a Venetico, un paesino sul litorale tirrenico in provincia di Messina. Adesso, però, è d’obbligo tornare sulle vicende riguardanti la coppia, data anche la notizia relativa alla gravidanza dell’attrice siciliana Tania Bambaci. In merito si rincorrerebbero voci sulla possibile data del lieto evento. Da parte dei futuri genitori regna però il massimo riserbo, anche sul sesso nel nascituro. Gli ultimi impegni lavorativi porteranno il ballerino tutta l’estate con il suo camp estivo di danza e sul fronte dei ...

