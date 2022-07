(Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiÈ stato necessario far intervenire diverse pattuglie dellaquesta mattina presso ladella societàzona industriale didove si è registrato malcontento tra i lavoratori per ragioni che sono ancora da chiarire. Pare che presso ladella società fossero in corso le visite mediche per selezionare dei lavoratori interinali da assumere per un periodo stagionale. La procedura di assunzione è da tempo sotto osservazione perché il primo bando emanato dalla società è stato bloccato con un intervento dei consiglieri di opposizione a palazzo di città. Ed è stato ancora oggi Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia, a firmare insieme al consigliere di Fratelli d’Italia Mimmo Ventura un esposto denuncia al ...

Pubblicità

GazzettaSalerno : Al Sig. Sindaco di Salerno ` e Al Segretario Generale del comune di Salemo Al Dirigente del settore Ambiente Al Dir… - GazzettaSalerno : Salerno Pulita, assunzioni stagionali tra gli interinali. - tvoggi : SALERNO PULITA: APPELLO AI PUBBLICI ESERCIZI. ANCORA TROPPI NON SANNO DIFFERENZIARE GUARDA IL VIDEO - tvoggi : SALERNO PULITA: APPELLO AI PUBBLICI ESERCIZI. ANCORA TROPPI NON SANNO DIFFERENZIARE Al giro di boa il sistema di ra… -

anteprima24.it

... nel Sud della provincia di, incontriamo Palinuro. Una meta estiva che incanta e che offre ... La caratteristica dell'acqua trasparente eè di avere un fondale basso. Per cui molte ...Presente per il Comune dil'Assessore all'Ambiente Massimiliano Natella, insieme all'Amministratore Unico diVincenzo Bennet.ha ricevuto il riconoscimento premio ... Salerno pulita, caos e Polizia nella sede per nuove assunzioni A denunciarlo, in un post pubblicato sul profilo Facebook della società, è Salerno Pulita. “ La foto che pubblichiamo – continua il messaggio – è stata scattata nel pomeriggio di ieri. Nei prossimi gi ...“Stamane l’intero corso Vittorio Emanuele si presentava invaso dai rifiuti non raccolti dalla partecipata Salerno Pulita, in quanto, secondo gli operatori, la spazzatura contenuta nei sacchetti non sa ...