Salernitana, De Sanctis pensa a Djuricic: le ultime (Di venerdì 8 luglio 2022) Non solo il Torino, anche la Salernitana sta pensando a Djuricic svincolato dal Sassuolo: il trequartista sarebbe un ottimo innesto per Nicola Filip Djuricic deve ancora decidere il suo futuro. Il trequartista svincolato dopo una stagione negativa al Sassuolo sta ricevendo avance da Torino e anche Salernitana. De Sanctis l’ha segnato sul taccuino per rinforzare il reparto offensivo dei campani. La concorrenza del Torino c’è anche se non è stato ancora trovato un accordo tra le parti. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Non solo il Torino, anche lastando asvincolato dal Sassuolo: il trequartista sarebbe un ottimo innesto per Nicola Filipdeve ancora decidere il suo futuro. Il trequartista svincolato dopo una stagione negativa al Sassuolo sta ricevendo avance da Torino e anche. Del’ha segnato sul taccuino per rinforzare il reparto offensivo dei campani. La concorrenza del Torino c’è anche se non è stato ancora trovato un accordo tra le parti. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

SimoneTogna : Live mercato che più live non si può. Hotel del centro di Milano: da un lato Vagnati e Moretti del Torino a colloqu… - DiMarzio : Incontro in corso fra la @OfficialUSS1919 e l'agente di #Bonazzoli: le parti cercano l'intesa per il ritorno dell'a… - DiMarzio : #Salernitana, De Sanctis si porta il suo braccio destro: arriva Lo Schiavo dalla @OfficialASRoma - CalcioOggi : Salernitana, nuova idea per De Sanctis: è stato proposto lo svincolato Djuricic - TUTTO mercato WEB - sportli26181512 : Salernitana, De Sanctis: 'Molta fiducia per Pirola. Su Thorsby e Cambiaso...' -