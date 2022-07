Saldi estivi: ecco cosa devi sapere prima di fare shopping (Di venerdì 8 luglio 2022) Se stai pensando di approfittare dei Saldi estivi per fare shopping fai pure, ma è bene che tu sappia alcune cose prima. Il 2 luglio è stata la data che molti italiani avevano segnato sul calendario da mesi, dal momento che da lì hanno preso il via il Saldi estivi (fatta eccezione per la Sicilia, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 8 luglio 2022) Se stai pensando di approfittare deiperfai pure, ma è bene che tu sappia alcune cose. Il 2 luglio è stata la data che molti italiani avevano segnato sul calendario da mesi, dal momento che da lì hanno preso il via il(fatta eccezione per la Sicilia, L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Pubblicità

VittoriaGiord16 : RT @radiolombardia: Dal 2 luglio partono a #Milano e in #Lombardia i #saldi estivi 2022. FederModaMilano @confcommerciomi stima in 389 mil… - filadelfo72 : Saldi estivi 2022, caccia alle offerte anche sul web - Telesardegna : Saldi estivi. Primi bilanci ad una settimana dal via [IL SERVIZIO] - Roberta_1976 : AVON SALDI - BEAUTYDEAit : Le 15 borse Carpisa top da comprare ai saldi estivi Scopriamo i più bei modelli di borse Carpisa da comprare ai sal… -