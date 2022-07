Rybakina-Jabeur domani in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wimbledon 2022 (Di venerdì 8 luglio 2022) Saranno Elena Rybakina e Ons Jabeur a contendersi lo scettro di regina di Wimbledon 2022. Prima finale in un major per entrambe, protagonista di due settimane da incorniciare. La giocatrice kazaka, nata a Mosca e di passaporto russo, ha estromesso dal torneo avversarie del calibro di Halep, Tomljanovic e Andreescu, peraltro lasciando per strada un solo set. Più agevole invece il percorso della tunisina, che ha però dovuto gestire di essere la grande favorita per un posto in finale. Jabeur ha vinto le ultime 11 partite disputate su erba e, secondo i bookmakers, partirà leggermente favorita. I precedenti vedono avanti 2-1 la tennista nordafricana, ma la finale di Wimbledon non può che essere una partita a sé. PROGRAMMA DEL ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Saranno Elenae Onsa contendersi lo scettro di regina di. Primain un major per entrambe, protagonista di due settimane da incorniciare. La giocatrice kazaka, nata a Mosca e di passaporto russo, ha estromesso dal torneo avversarie del calibro di Halep, Tomljanovic e Andreescu, peraltro lasciando per strada un solo set. Più agevole invece il percorso della tunisina, che ha però dovuto gestire di essere la grande favorita per un posto inha vinto le ultime 11 partite disputate su erba e, secondo i bookmakers, partirà leggermente favorita. I precedenti vedono avanti 2-1 la tennista nordafricana, ma ladinon può che essere una partita a sé. PROGRAMMA DEL ...

