Russia, condannato a 7 anni il dissidente Alexei Gorinov. Al processo tira fuori un cartello: «Avete ancora bisogno di questa guerra?» – La foto (Di venerdì 8 luglio 2022) L’oppositore russo Alexei Gorinov è stato condannato a sette anni di carcere per aver criticato le operazioni militari in Ucraina. L’accusa è di aver diffuso «notizie false» con particolare riferimento a quando si era espresso contro la proposta di organizzare un concorso di disegno per bambini e un festival di danza dicendo: «In questo momento i bambini stanno morendo». Gorinov è avvocato e deputato del consiglio del distretto di Krasnoselsky (Mosca). Ad aprile venne arrestato dall’esercito russo per aver «diffuso falsità in modo consapevole». La condanna di Gorinov è la prima inflitta sulla base della nuova “legge bavaglio” che prevede fino a 15 anni di reclusione in caso di diffusione di informazioni considerate false sulle truppe russe. Al momento, altre 50 ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) L’oppositore russoè statoa settedi carcere per aver criticato le operazioni militari in Ucraina. L’accusa è di aver diffuso «notizie false» con particolare riferimento a quando si era espresso contro la proposta di organizzare un concorso di disegno per bambini e un festival di danza dicendo: «In questo momento i bambini stanno morendo».è avvocato e deputato del consiglio del distretto di Krasnoselsky (Mosca). Ad aprile venne arrestato dall’esercito russo per aver «diffuso falsità in modo consapevole». La condanna diè la prima inflitta sulla base della nuova “legge bavaglio” che prevede fino a 15di reclusione in caso di diffusione di informazioni considerate false sulle truppe russe. Al momento, altre 50 ...

amnestyitalia : #Russia: Aleksei Gorinov, consigliere municipale di Mosca, è stato condannato a sette anni per essersi opposto all… - maelmale : RT @AlexS8338: ++ #ShinzoAbe aveva condannato l'intenzione di #Zelensky di unirsi alla #NATO e lo accusava di aver provocato il conflitto:… - nemboc : RT @RiccardoNoury: Consigliere municipale di Mosca condannato a sette anni per aver preso la parola contro la guerra in Ucraina https://t.c… - CorriereUmbria : G20, clima teso dopo la ministeriale a Bali: l'attacco della Russia all'Ucraina non è stato condannato da tutti i P… - salvatoremero12 : RT @RiccardoNoury: Consigliere municipale di Mosca condannato a sette anni per aver preso la parola contro la guerra in Ucraina https://t.c… -