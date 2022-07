Russia | condannato a 7 anni di carcere un oppositore di Putin contrario alla guerra

(Di venerdì 8 luglio 2022) Alexei Gorinov è stato ritenuto colpevole di aver diffuso 'notizie false' sull'esercito russo impegnato in ...

Pubblicità

Salvitus1 : RT @AlexS8338: ++ #ShinzoAbe aveva condannato l'intenzione di #Zelensky di unirsi alla #NATO e lo accusava di aver provocato il conflitto:… - IlCastiga : RT @AlexS8338: ++ #ShinzoAbe aveva condannato l'intenzione di #Zelensky di unirsi alla #NATO e lo accusava di aver provocato il conflitto:… - RiccardoNoury : Consigliere municipale di Mosca condannato a sette anni per aver preso la parola contro la guerra in Ucraina - ilPontormo : RT @AlexS8338: ++ #ShinzoAbe aveva condannato l'intenzione di #Zelensky di unirsi alla #NATO e lo accusava di aver provocato il conflitto:… - AnSantorum : RT @AlexS8338: ++ #ShinzoAbe aveva condannato l'intenzione di #Zelensky di unirsi alla #NATO e lo accusava di aver provocato il conflitto:… -

Alexei Gorinov è stato ritenuto colpevole di aver diffuso 'notizie false' sull'esercito russo impegnato in ...L'oppositore russo Alexei Gorinov è statoa sette anni di reclusione da un tribunale di Mosca con l'accusa di aver diffuso "notizie ... A marzo inè entrata in vigore una "legge ...L'oppositore di Putin Alexei Gorinov, che si è schierato contro l'invasione russa dell'Ucraina, è stato condannato da un tribunale di Mosca a ...Alexei Gorinov è stato ritenuto colpevole di aver diffuso "notizie false" sull'esercito russo impegnato in Ucraina ...