Romagnoli-Lazio | niente accordo | ritorno al Milan da non escludere News

(Di venerdì 8 luglio 2022) Alessio, ex capitano del, è ancora alla ricerca di una squadra. Non c'ècon la, occhio alin rossonero

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Romagnoli vuole e avrà la #Lazio. Intanto ha chiesto ulteriore tempo al #Fulham. Poi toccherà ai portieri: #Maximiano e #Provedel - AlfredoPedulla : *** Ultim’ora #Lazio: #Maximiano, base di accordo con il #Granada, mancano solo i dettagli. In nottata #Romagnoli,… - AlfredoPedulla : La #Lazio ora cambia strategia e pensa di chiudere #Romagnoli (corteggiato dal #Fulham) a prescindere da #Acerbi. Contatti in corso - Rino91501751 : @SMontemorra @MomblanOfficial Romagnoli che ha mezzo firmato con la Lazio? - giuseppemolin19 : RT @TotoC87: Leiva. ?? M. Antonio ? Ramos ?? Casale ? Cabral ?? Cancellieri ? Vavro ?? Gila ? Muriqi ??? Mertens? Acerbi ??? Romagnoli ? Stra… -

Calciomercatonews,dipende dal suo agente Lasi sta muovendo parecchio in questi primi giorni di calciomercato estivo. Il nome più caldo accostato ai biancocelesti è quello di Alessio ...... disabilità e salute mentale, fragilità e sanitari, in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e. ... moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano -che ci leggono ...Smentite le voci di un presunto litigio con Igli Tare, Claudio Lotito prova a riportare la serenità: “Ora basta polemiche, facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto ...Calciomercato Lazio news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Romagnoli potrebbe non arrivare se l'agente non abbasserà le pretese