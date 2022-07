(Di venerdì 8 luglio 2022) Laestende lae integra il programma fedeltà con. Lo ha comunicato la stessa società giallorossa attraverso un comunicato ufficiale, spiegando che «l’Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione, la cui conclusione era originariamente prevista per il giorno 8 luglio 2022, per ulteriori Calcio e Finanza.

Pubblicità

CalcioFinanza : #Roma, rinviata la scadenza dell’Opa: nuovi premi per gli azionisti - il_latinista : Conte ha consegnato a Draghi un documento in cui transizione ecologica e reddito di cittadinanza sono condizioni pe… - TV7Benevento : **Dl Aiuti: Camera approva richiesta Governo, seduta rinviata alle 14, attesa Capigruppo** -… - mickycaruso : RT @massimoneri90: Decreto Aiuti, il governo verso la fiducia alla Camera: seduta rinviata alle 18:30. Ipotesi astensione del M5s sull’ince… - ClaudioZavatti1 : RT @massimoneri90: Decreto Aiuti, il governo verso la fiducia alla Camera: seduta rinviata alle 18:30. Ipotesi astensione del M5s sull’ince… -

L'ennesimo penultimatum, la crisi è. E il leader dei Cinque Stelle ora chiede risposte sui ...alla Camera ma si asterrà sul provvedimento che contiene anche la norma sull'inceneritore di. ...La tempesta, per ora, è. Di nuovo. Ma non ha intenzione di stare alla finestra. 'Ci aspettiamo risposte convincenti ... Dentro c'è l'articolo sul termovalorizzatore di, mentre mancano le ...(Adnkronos) – Due condanne e un’assoluzione: questa la sentenza del giudice monocratico di Roma nel processo per la morte del rapper Vittorio Bos Andrei, conosciuto come ‘Cranio Randagio’ trovato senz ...(Adnkronos) – “Ecco ci risiamo. Pronti a puntare il dito contro i giovani. Secondo alcuni medici di famiglia, il concerto dei Maneskin in programma al Circo Massimo” di Roma sabato 9 luglio “dovrebbe ...