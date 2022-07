Roma, pronto il rush finale per l'Opa. Proroga fino al 15 luglio (Di venerdì 8 luglio 2022) L'addio della Roma a Piazza Affari è dietro l'angolo. Ieri il club giallorosso ha registrato circa 6,3 milioni di richieste di... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) L'addio dellaa Piazza Affari è dietro l'angolo. Ieri il club giallorosso ha registrato circa 6,3 milioni di richieste di...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ???? Josè #Mourinho è sbarcato a Roma! “Parliamo di tutto il 13 agosto” Lo Special One è pronto per la sua seconda… - MCriscitiello : Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito.… - OfficialASRoma : ??? “Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è… - BCarazzolo : RT @francofontana43: Business is business Continua la telenovela sul nuovo stadio. Raggiunto l’accordo tra la Roma e il Comune Sarà costrui… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? Il nuovo stadio della #Roma sarà a #Pietralata, avrà 65.000 posti e l’obiettivo è che sia pronto per il 2026 (#gds) https… -