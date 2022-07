Roma, incendi alla Caffarella: immortalato il piromane (FOTO) (Di venerdì 8 luglio 2022) ‘Basta’. Queste le uniche parole che tanti cittadini a Roma dicono da giorni. ‘Basta incendi’. ‘Basta emergenza rifiuti’. ‘Basta disagi’. E se alcuni di questi non possono essere controllati e risultano ‘più grandi di noi’, altri sono causati, consapevolmente, dall’uomo. Questa è l’ennesima storia di un piRomane che gode nel vedere tutto a fuoco, ai danni degli altri. Ecco la FOTO. Leggi anche: Roma, incendio parco del Pineto sotto indagine: da rogo colposo a doloso Il testimone che ha scattato la FOTO Come riporta ilMessaggero, in quel momento è passato vicino al parco un runner che ha visto un uomo dall’atteggiamento sospetto. Si trovava vicino a delle sterpaglie e si stava organizzando per dare fuoco a tutto. Il runner ha cercato di fermarlo ma è stato attaccato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) ‘Basta’. Queste le uniche parole che tanti cittadini adicono da giorni. ‘Basta’. ‘Basta emergenza rifiuti’. ‘Basta disagi’. E se alcuni di questi non possono essere controllati e risultano ‘più grandi di noi’, altri sono causati, consapevolmente, dall’uomo. Questa è l’ennesima storia di un pine che gode nel vedere tutto a fuoco, ai danni degli altri. Ecco la. Leggi anche:o parco del Pineto sotto indagine: da rogo colposo a doloso Il testimone che ha scattato laCome riporta ilMessaggero, in quel momento è passato vicino al parco un runner che ha visto un uomo dall’atteggiamento sospetto. Si trovava vicino a delle sterpaglie e si stava organizzando per dare fuoco a tutto. Il runner ha cercato di fermarlo ma è stato attaccato ...

